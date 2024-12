Slitta approdo in Aula manovra, lunedì ancora Commissione

agenzia

Stallo dei lavori, le opposizioni all'attacco

ROMA, 14 DIC – Slitta l’approdo in Aula della manovra. Il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, ha infatti comunicato al termine della riunione della commissione di oggi che i lavori riprenderanno lunedì e che la seduta verrà riaperta oggi solo per consentire il deposito degli emendamenti del governo. Mangialavori ha fatto sapere che avrebbe comunicato alla presidenza della Camera il protrarsi dei lavori. L’approdo in Aula della manovra era previsto per lunedì. Ma è prevista una capigruppo che deciderà la nuova data. Lo stallo in commissione Bilancio – i lavori stanno procedendo solo con il respingimento degli emendamenti delle opposizioni – accende gli animi: “Qui si rasenta la mancanza di rapporti istituzionali – ha detto la capogruppo Pd Chiara Braga – e se va avanti così qualunque parola dal governo da qui in avanti potremmo ritenerla infondata e questo cambia anche l’atteggiamento dell’opposizione”. La relatrice di FdI Ylenja Lucaselli è intervenuta scusandosi e spiegando che “nel momento in cui ci sarà il deposito finale ci saranno tutte le spiegazioni per discuterne lunedì”.

