Sommergibile Scirè diventa sacrario, ok Senato alla legge

Resta riferimento al fascismo,passo indietro FdI. Astenuto Menia

ROMA, 28 MAG – L’aula del Senato ha approvato il disegno di legge per il riconoscimento, come sacrario militare, del relitto del sommergibile Scirè che fu assegnato alla flottiglia X Mas e affondato nel 1942 con 60 militari a bordo. Approvato alla Camera il 10 ottobre scorso, ora è legge. Il testo, votato per alzata di mano, ha avuto tutti voti favorevoli mentre il relatore, il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, si è astenuto. Ma soprattutto il testo è stato approvato nella stessa versione di Montecitorio compresa l’espressione “morti per responsabilità dei regimi nazional-socialista e fascista”, in riferimento alle vittime dello Scirè. Un esito effetto della retromarcia della maggioranza – e in particolare di Fratelli d’Italia – che ha accettato il ripristino di quell’espressione, approvando gli emendamenti delle opposizioni su quella parte. Menia, che aveva difeso quella correzione, si è astenuto “coerentemente”, spiegando all’Ansa che “almeno da oggi lo Scirè è un sacrario, anche se un sacrario con lo stigma non si è mai visto”.

