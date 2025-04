Speciale Chi Collezione dedicato a papa Francesco

agenzia

In edicola dal 25/4, 86 pagine per ripercorrere il pontificato

ROMA, 24 APR – Dal 25 aprile in edicola un numero da collezione di Chi, il magazine people più letto d’Italia dedicato alle storie dei personaggi più amati. Questo numero speciale racconta la straordinaria vita di Papa Francesco: dalla giovinezza in Argentina alla chiamata sacerdotale, fino all’elezione al soglio Pontificio, passando per le numerose iniziative della sua Chiesa e alle sue missioni diplomatiche. Uno speciale editoriale che approfondisce gli insegnamenti del suo pontificato, incentrati sull’amore verso il prossimo e dei più bisognosi. Si parlerà anche degli ultimi giorni del suo papato e del prossimo Conclave, che sarà chiamato per scegliere il suo successore. Un numero per non dimenticare la figura carismatica di Papa Francesco, che con il suo spirito gentile e la sua empatia ha guidato le coscienze di fedeli e no, stimolando profonde riflessioni sui temi e i valori della Chiesa e oltre.

