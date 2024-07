Speranzon, Lega-FI? Programma avanti o porremo tema politico

agenzia

'Mettere da parte le bandierine nell'interesse dell'Italia'

ROMA, 21 LUG – I rapporti tra FI e Lega? “Registriamo una certa fibrillazione determinata dalla campagna elettorale per le europee, con qualche straccio che è volato per la scelta della presidente della commissione. Noi faremo il possibile affinché ci sia la piena disponibilità da parte degli alleati a realizzare il programma elettorale per cui siamo stati eletti nei tempi previsti. Abbiamo un calendario d’Aula fittissimo e delle riforme da portare avanti. Se dovessimo riscontrare una direzione diversa da questa, porremo una questione politica all’interno della coalizione”. Lo dice all’ANSA il vicecapogruppo di FDI al Senato Raffaele Speranzon. Spero che tutte le forze politiche sappiano mettere da parte le bandierine nell’interesse degli italiani”, aggiunge Speranzon.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA