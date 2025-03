Steger (Svp), presto l’incontro sullo Statuto d’autonomia

agenzia

Tempi per doppia lettura sono sufficienti "se c'è la volontà"

BOLZANO, 12 MAR – Il presidente della Svp Steger è fiducioso che presto sarà fissato l’incontro con Roma per sbloccare lo stallo nelle trattative per la riforma dello Statuto d’autonomia altoatesina. “Sono convinto che non c’è nessun interesse a non rispettare la promessa fatta” dalla premier Meloni sul ripristino delle competenze perse. Secondo Steger, i tempi per la doppia lettura nelle due aule sono ancora sufficienti “se c’è la volontà politica”, così il leader della Volkspartei al quotidiano Dolomiten. Lo scorso dicembre il tavolo tecnico ha concluso i suoi lavori e da allora Bolzano è in attesa di un incontro con il governo per sciogliere gli ultimi nodi politici. Nei giorni scorsi il governatore Arno Kompatscher ha invitato la direzione della Svp a confrontarsi con l’eventualità che possa non accadere “nulla di significativo” nelle prossime settimane.

