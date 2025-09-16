Stop al comitato ristretto sulla riforma Rai, testo in plenaria

agenzia

Domani sarà fissato il termine per gli emendamenti

ROMA, 16 SET – La Commissione VIII del Senato ha deciso all’unanimità lo scioglimento del comitato ristretto che era stato creato per portare avanti l’esame della riforma della Rai. Il testo base, messo a punto dai relatori di maggioranza e contestato dall’opposizione, passa, dunque, alla commissione plenaria che domani stabilirà il termine per la presentazione degli emendamenti, che dovrebbe essere fissato intorno al 30 settembre.

