Strage di via d’Amelio, Luciano Violante: «Troppi pasticci attorno al processo»

La dichiarazione

L'ex presidente della Camera ha parlato ad Atreju

«Credo sia giusto che chiunque cerchi di fare il massimo per capire bene la verità» sulla strage di via d’Amelio «anche perché di pasticci ne sono stati combinati tanti attorno a questo processo, talmente tanti e da persone capaci. Se i pasticci sono fatti da persone intelligenti vuol dire che c’è qualcosa alle spalle. La dottoressa Boccassini prima di andar via fece una nota nella quale disse ai colleghi ‘questo pentito non è credibilè e spiegò la ragione. Ma di questa nota nessuno tenne conto, anche le persone intelligenti». Lo ha detto Luciano Violante, già presidente della Camera dei Deputati e già Presidente della Commissione Antimafia ad Atreju.