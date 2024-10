Stretta di mano Conte-Schlein a sciopero metalmeccanici

agenzia

ROMA, 18 OTT – Un saluto e una stretta di mano tra Elly Schlein e Giuseppe Conte a margine della manifestazione dei metalmeccanici in corso in piazza del Popolo a Roma. La leader del Pd era arrivata in piazza andando sotto il palco. Il presidente del M5s, arrivando, era stato fermato da lavoratori e sindacalisti per foto e strette di mano. Poco dopo, mentre Conte stava parlando con alcuni lavoratori torinesi di Mirafiori, Schlein l’ha raggiunto. Entrambi hanno assicurato agli operai presenti un impegno comune sull’automotive.

