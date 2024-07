Stretta sulle proteste No Ponte, passa una proposta leghista: un’aggravante impedire un’infrastruttura strategica

Il caso

Via libera in commissione ad un emendamento al decreto sicurezza

Stretta sulle proteste no Ponte e no Tav. Arriva, infatti, un’aggravante per chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale se lo fa «al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o un’infrastruttura strategica». La misura, contenuta in un emendamento della Lega al ddl sicurezza, ha avuto il via libera in commissione alla Camera. E, dopo una riformulazione che ne ha in parte mitigato l’effetto, è stato sottoscritto anche da FdI e da Forza Italia.

Opposizione all’attacco

Le opposizioni vanno all’attacco, ricordando anche la norma contenuta nel ddl che prevede il carcere per chi col proprio corpo blocca una strada o una ferrovia. «Siamo davanti a un giro di vite liberticida senza precedenti», commenta il Dem Matteo Mauri. «L’aggravante è non pensarla come il governo?», chiede sarcasticamente la pentastellata Valentina D’Orso. Non solo, anche la Cgil va all’attacco di quella che definisce una “concezione della democrazia sempre più preoccupante». «Stanno passando il segno con le aggravanti – dice Riccardo Magi da +Europa – ieri, in base al luogo, oggi per le finalità di una manifestazione: si fa il processo alle intenzioni un modo assurdo e incostituzionale di legiferare». Ma il governo difende la norma. «Più che no Ponte – sottolinea il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – è no Tav: non si sanziona il dissenso ma la violenza o la minaccia: si può dissentire ma nel rispetto delle regole».

Cosa prevede il provvedimento

Nel provvedimento, sempre più targato Lega, entra anche il raddoppio delle spese legali, con un tetto fino a 10mila euro, per forze dell’ordine o agenti indagati per fatti inerenti al servizio con uno stanziamento di 860mila euro annui dal 2024. «Un risultato storico», esulta Matteo Salvini». Una norma, commenta però Avs con i capigruppo in commissione Zaratti e Dori che «non avviene per nessun dipendente della p.a». L’emendamento è frutto di una riformulazione che ha cancellato la parte della proposta che prevedeva che a indagare sui reati delle forze dell’ordine non fosse il pm ma l’Avvocatura di Stato.

Ingorgo decreti