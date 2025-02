Stroppa,FdI fa intesa con Pd su ddl spazio,non ci chiami più

agenzia

"Si fa passare per cattivi Starlink e SpaceX, ma aiutano Italia"

ROMA, 26 FEB – “Intesa PD-FdI. Bene, si vuole far passare Starlink e SpaceX (che, tra l’altro, ha lanciato missioni per l’Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro”. Lo scrive su X Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk, rilanciando una notizia relativa al disegno di legge in materia di spazio, su cui ieri i dem hanno rivendicato che “grazie alle proposte e agli emendamenti del Pd sottoscritti anche da M5S e AVS, Azione, nell’articolo 25, quello che definisce la riserva di capacità trasmissiva nazionale, viene introdotto il tema della salvaguardia della sicurezza nazionale e del ritorno industriale per il sistema paese”.

