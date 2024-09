Sudano in difesa di Salvini su Open Arms: «Contro lui nulla, quanto costa questo processo?»

L'intervento

La deputata siciliana della Lega Valeria Sudano interviene in difesa di Matteo Salvini in merito al processo Open Arms. «Nel vergognoso processo contro Salvini non c’è nulla – afferma la deputata -, nessun reato, se non il solito livore da parte della sinistra a cui ormai, purtroppo, siamo abituati. Lo dimostrano le carte, gli atti, ma soprattutto la partecipazione di certe associazioni come Legambiente (verrebbe da chiedersi, per quale motivo?) che impiegano tempo e denaro pubblico, quindi di tutti i contribuenti, per partecipare a questo comizio contro il Ministro Salvini. Ma quanto sta costando ai nostri cittadini questo processo puramente ideologico?», conclude.

