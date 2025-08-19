Sviluppi su Kiev, Meloni valuta il rinvio del viaggio in Asia

agenzia

Fonti Chigi, decide a giorni in base a evoluzione trattative

ROMA, 19 AGO – A causa degli sviluppi legati al processo di pace sull’Ucraina e dei colloqui in corso in questi giorni, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta valutando l’ipotesi di rinviare a data da destinarsi il previsto viaggio nell’Indo-Pacifico. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che la decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni, alla luce dell’evoluzione delle trattative internazionali. Il programma della missioni di Meloni nell’area dell’Indo-Pacifico al momento prevede una visita in Bangladesh domenica 31 agosto a Dacca, seguita da una di due giorni a Singapore. Il 3 e il 4 settembre la premier dovrebbe poi recarsi ad Hanoi, capitale del Vietnam, e nei due giorni successivi in Corea del Sud, a Seul, prima di volare in Giappone, il 7 settembre a Osaka, dove si tiene l’Expo 2025, e poi l’indomani a Tokyo, ultima tappa del viaggio in Oriente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA