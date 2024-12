Taglio dei fondi Fsc alla Sicilia per 338 milioni, Schifani dà la colpa a Musumeci: «Andavano vincolati entro il 2022»

il caso

Il presidente Schifani sostanzialmente respinge le responsabilità sul taglio di ben 338 dei fondi dei piani di sviluppo e coesione, con il il Cipess ha definanziato perché non sono state realizzate obbligazioni giuridicamente vincolantì nel 2022 e nel 2023, cioé non è stata rispettata la tempistica di realizzazione dei progetti. E ha dato la colpa al governo del suo predecessore e cioè a Nello Musumeci.

«In riferimento alla notizia del definanziamento complessivo di quasi 104 milioni di euro di risorse del Fsc 2014/20 di competenza della Regione, Palazzo d’Orléans – si legge in una nota – precisa che si tratta di opere che avrebbero dovuto conseguire un’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2022. Tempistica che ha reso nei fatti impossibile all’attuale governo regionale, entrato nelle piene funzioni il 16 novembre di quell’anno, completare l’intero iter amministrativo che aveva come presupposto la presentazione dei relativi progetti. L’attuale amministrazione, tuttavia, si è adoperata per salvare il possibile. Infatti, 10 dei 45 interventi definanziati, per un importo complessivo di 12 milioni di euro, sono stati recuperati grazie all’inserimento nella nuova programmazione Fsc 2021/27, sottoscritta con il governo nazionale a maggio scorso. «L’attuale amministrazione ribadisce il proprio impegno a salvaguardare le risorse destinate alla crescita del territorio, nonostante le criticità ereditate, e a ottimizzare gli investimenti per assicurare benefici concreti e duraturi alla comunità siciliana», prosegue la nota della Regione siciliana.

L’interrogazione di Nicita (Pd)