Tajani, 5 Hezbollah cittadini italiani grazie certificati falsi

'Ora ne abbiano chiesto la revoca' dice il ministro a Perugia

PERUGIA, 13 OTT – “Stiamo approfondendo la posizione di cinque libanesi che avevano ottenuto, evidentemente con falsi certificati, la cittadinanza italiana ed ora ne abbiano chiesto la revoca”: così in ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel parlare di “troppe truffe, troppi personaggi che organizzano agenzie per regalare la cittadinanza italiana con finti avi italiani, perché il passaporto italiano è comunitario e serve per entrare in Europa e negli Stati Uniti”. “Abbiamo addirittura scoperto cinque Hezbollah – ha aggiunto – che erano riusciti ad avere il passaporto italiano e ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria”. Il ministro ha detto che il tutto risale a “un paio di mesi fa”, senza specificare dove è accaduto. La dichiarazione al termine della conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia che si è svolta a Perugia.

