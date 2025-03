Tajani a Giorgetti, Borsa Milano resti italiana

agenzia

'Siamo preoccupati, no a nostre aziende quotate in altri Paesi'

MILANO, 23 MAR – “Guardiamo con preoccupazione a ciò che sta accadendo nella Borsa di Milano. Non vogliamo che le nostre aziende in futuro siano quotate in altri Paesi europei. La Borsa di Milano deve poter continuare a essere una Borsa italiana e milanese perché le aziende italiane devono essere quotate in Italia”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento di Forza Italia a Milano. “Invitiamo anche il ministro Giorgetti a fare in modo che la Borsa italiana resti in solide mani italiane senza l’invasione di altri e senza il trasferimento di quotazioni fuori dal nostro Paese”, aggiunge il vicepremier.

