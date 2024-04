Tajani a Salvini, “noi siamo sempre stati coerenti”

agenzia

'Io ho sconfitto la Sinistra a Bruxelles'

ROMA, 25 MAR – ‘Noi siamo sempre stati coerenti. Se c’è qualcuno che ha sconfitto la Sinistra a Bruxelles sono stato io perché, come candidato presidente del Parlamento europeo, ho sconfitto il candidato di sinistra con una coalizione formata da Popolari, Conservatori e Liberali”: lo ha detto a radio RTL102.5 il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, rispondendo sulle parole del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, riguardo alle scelte di Forza Italia. Ieri il leader della Lega aveva detto che cinque anni fa FI “scelse di governare con i socialisti, le sinistre, con Timmermans, con von der Leyen, con il Pd e con il Movimento 5 stelle”, sottolineando che “la coerenza e la dignità per noi non sono in vendita”.

