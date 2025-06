Tajani, Adam verrà in Italia, forse operato l’11 giugno

agenzia

Arriverà con la zia e con altri 4 bimbi figli di quest'ultima

ROMA, 31 MAG – “La mamma di Adam ha deciso di far arrivare il figlio in Italia, verrà appena possibile, appena risolti tutti i problemi di autorizzazione, verrà accompagnato dalla zia e da altri 4 bambini che sono figli della zia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del congresso di Forza Italia giovani e parlando del figlio della pediatra palestinese che ha perso altri 9 figli in un bombardamento. “Appena possibile – ha aggiunto – partirà anche il marito. Questo dimostra quanto il popolo palestinese guardi all’Italia come luogo di speranza. Oggi è una giornata molto positiva”, ha concluso e a chi gli chiedeva se ci fosse una data ha replicato che “potrebbe essere operato il giorno 11 ma è una data orientativa”.

