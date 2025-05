Tajani, ai referendum Fi è per un astensionismo politico

agenzia

L'indicazione è questa, non condividiamo la proposta

ROMA, 05 MAG – “Non so cosa dice FdI noi siamo per un astensionismo politico, non condividiamo la proposta referendaria”. Invitate quindi all’astensione? “Assolutamente si”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani replicando a margine di un convegno a chi gli chiedeva quale fosse l’indicazione di FI sui referendum dell’8 e 9 giugno anche a fronte delle indiscrezioni che darebbero l’indicazione di FdI per l’astensione.

