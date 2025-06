agenzia

'Diventi uno strumento finanziario più democratico'

ROMA, 29 GIU – “Bene la proposta di Antonio Patuelli per riformare il #Mes. Così com’è non va. Bisogna cambiarlo trasformandolo in uno strumento finanziario dell’Ue più democratico e sottoposto al controllo del @Europarl_IT”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani su X.

