Tajani, bene se Salvini parla di Olimpiadi con Vance

agenzia

Non mi sento scavalcato, io mi occupo di politica estera

ROMA, 25 MAR – “Tutti i ministri parlano con i loro interlocutori dei vari paesi. Se si parla di trasporti e se si è parlato delle Olimpiadi con il vicepresidente degli Stati Uniti (Vance, ndr), il vicepresidente del Consiglio responsabile dei Trasporti ha fatto bene a parlarci. Io non mi sento mai scavalcato da nessuno”. Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, alla domanda se sarebbe stato meglio un confronto nel governo, prima della telefonata tra Matteo Salvini e Vance. Tajani parla a margine di una conferenza stampa del suo partito, a Roma ribadisce: “Non mi sento mai scavalcato da nessuno perché faccio il ministro degli Esteri e le relazioni internazionali le tiene il ministero degli Esteri” ricordando di “parlare con tutte le autorità, che siano capi di Stato o di governo”. Quindi rispetto al vicepremier leghista conclude: “Poi se il vicepresidente del Consiglio responsabile dei trasporti parla di trasporti con altri rappresentanti di paesi non c’è nulla di male, non mi sento scavalcato perché la politica estera la decide il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri”.

