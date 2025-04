Tajani, chi spinge per le spese sanitarie era contro il Mes

agenzia

Al governo non si dice il contrario di quando si era opposizione

ROMA, 05 APR – “Tutti coloro che erano contro il Mes sanitario ora dicono che bisogna fare il debito per fare le spese sanitarie. Ma perché non erano favorevoli allora come eravamo favorevoli noi al Mes sanitario? Ora qualcuno dice che vuole fare debito per le spese sanitarie ma era contrario al Mes. Noi dicevamo che bisognava prendere il Mes quando serviva, perché poteva essere utile. Noi non siamo sfascisti: l’Europa è quella che ci ha permesso di avere il Recovery Plan. Bisogna essere coerenti: non è che quando si sta all’opposizione si dice una cosa e quando si sta al governo si dice il contrario”. Così il leader di FI Antonio Tajani.

