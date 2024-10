Tajani, ‘con fondi dal concordato nuove modifiche all’Irpef’

agenzia

"Ridurre l'aliquota dal 35% al 33% e tetto esteso a 60mila euro"

ROMA, 20 OTT – “Se il concordato preventivo darà buoni risultati si potrà ridurre l’aliquota Irpef intermedia dal 35% al 33% ed elevare la fascia dei beneficiari di questa riduzione fino a 60mila euro annui. Meno tasse per tutti per favorire la crescita”. Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la legge di Bilancio sia modificabile in Parlamento e, nel caso, quali siano le richieste di Forza Italia.

