Tajani, con Salvini nessun problema sulla situazione italiana

agenzia

'E' noto da sempre che abbiamo posizioni diverse sull'Europa'

ROMA, 23 LUG – “Noi non abbiamo problemi né personali, né politici per quanto riguarda la situazione italiana”: lo ha detto a Radio Anch’io il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendosi a Matteo Salvini. “Siano parte di una coalizione che dal ’94 è una coalizione politica e non elettorale, con un programma comune, lo stiamo rispettando. E’ noto da sempre, perché da sempre siamo parte di famiglie europee diverse, che abbiamo posizioni diverse sull’Europa”, ha aggiunto Tajani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA