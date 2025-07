Tajani convoca il Consiglio nazionale di FI, il 25 a Roma

agenzia

All'ordine del giorno la sua relazione e modifiche allo statuto

ROMA, 15 LUG – Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha convocato in queste ore il Consiglio nazionale del partito per venerdì 25 luglio a Roma. Oltre alla sua relazione, ci sono la scadenza del tesseramento e modifiche statutarie nell’ordine del giorno, come si legge nella convocazione della riunione, che si terrà alle 10 nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera. “Vi prego di non mancare, vi aspetto tutte e tutti”, aggiunge Tajani nella lettera di convocazione.

