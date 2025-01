Tajani, del segreto di Stato sul caso Almasri si occupa Meloni

agenzia

"Il governo non avrà problemi a riferire in Parlamento"

ROMA, 30 GEN – “Di questo si occuperà il presidente del Consiglio”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa di FI sulla sanità, ha risposto a chi domandava se il governo porrà il segreto di Stato sull’indagine sul caso Almasri che coinvolge la premier Giorgia Meloni e altri componenti dell’esecutivo. Il governo riferirà in Parlamento. “Dovete chiedere al presidente del Consiglio”, ha risposto ancora Tajani, aggiungendo che “già il ministro Piantedosi è intervenuto in Aula a dire quello che è successo. Decide poi la conferenza dei capigruppo e deciderà se invitare il governo: il governo non credo che avrà problemi a venire a riferire”.

