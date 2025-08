Tajani difende il Ponte sullo Stretto: «E’ un servizio per il Paese»

Infrastrutture

Il vicepremier e ministro degli Esteri ha così risposto ad una domanda dei giornalisti su cosa pensa del tentativo di Matteo Salvini di intestarsi o meriti dell’opera

«Il Ponte sullo Stretto non è una cosa di partito, è un servizio che si rende all’Italia per farla crescere, soprattutto il Meridione. Le infrastrutture sono fondamentali. Il sogno di Berlusconi è stato quello, una battaglia storica di Forza Italia, quella sul ponte sullo Stretto. Se poi questo governo, dove Forza Italia è forza determinante, decide di trasformare quelle dichiarazioni di Berlusconi in una scelta concreta siamo contenti». Così il leader di Forza Italia Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri rispondendo ad una domanda dei giornalisti su cosa pensa del tentativo di Matteo Salvini di intestarsi o meriti dell’opera.«Stanno seguendo – ha aggiunto – quella che è la nostra proposta. Ma ripeto non è una questione di partito. Noi stiamo governando per dare risposte concrete ai cittadini, in questo caso della Calabria e della Sicilia, perché poi passerà l’alta velocità si incrementerà l’economia, non solo il turismo. Quindi una grande infrastruttura che permetterà al sud di essere competitivo e di crescere a livello del Nord».

