Tajani, difficile che l’Europa imponga dazi a Cina e India

agenzia

'Prima dei dazi secondari meglio sanzionare la Russia'

ROMA, 13 SET – “Mi pare difficile che l’Europa possa imporre dazi al 100% al Cina e all’India”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo in videocollegamento con la festa nazionale dell’Udc, rispondendo a una domanda su Donald Trump che chiede ai Paesi Nato non solo di smettere di acquistare petrolio russo – come condizione per varare sanzioni Usa a Mosca – ma anche di “imporre dazi dal 50% al 100% alla Cina”. “Dopo le parole bisogna sempre vedere i fatti. Noi non compriamo più gas dalla Russia”, ha spiegato, e sui dazi secondari “da imporre ai Paesi che comprano petrolio dalla Russia credo che si debba riflettere: è meglio prima sanzionare la Russia che sanzionare chi compra petrolio dalla Russia. Lo ha detto lo stesso Trump, serve infliggere sanzioni finanziarie al fine di impedire che arrivino altri soldi per finanziare la guerra da parte di Putin”.

