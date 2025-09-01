Tajani, disoccupazione cala grazie alle iniziative del governo

agenzia

'Eliminare contributi per chi guadagna fino a 9 euro l'ora'

ROMA, 01 SET – “Grazie alle iniziative del Governo continua a calare la disoccupazione in Italia. Oggi abbiamo il nuovo record storico di occupati. L’economia migliora e la crescita del PIL pro capite lo dimostra. Ora l’obiettivo è quello di aumentare i salari bassi e sostenere maggiormente le fasce più deboli. Una nostra proposta sarà quella di eliminare il pagamento dei contributi per chi guadagna fino a 9€ all’ora”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando i dati sulla disoccupazione.

