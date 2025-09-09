Tajani, Flotilla? ‘Indagini tunisine, Italia non può agire’

agenzia

'Ambasciata a Tunisi allertata, non possiamo fare di più'

ROMA, 09 SET – Si attendono gli esiti di “un’indagine da parte dei tunisini, non sappiamo quel che realmente è successo”. Si tratta di un episodio avvenuto in “acque territoriali tunisine” ad una “nave battente bandiera portoghese”, peraltro “non ci sono italiani coinvolti, feriti, quindi non possiamo fare nulla”. Lo ha detto il vicepremier con delega agli Esteri, Antonio Tajani, interpellato sulla Flotilla a margine di una riunione sulla manovra. “Aspettiamo” di vedere “cosa succede, la nostra ambasciata a Tunisi è allertata per la presenza di cittadini italiani là, di più non possiamo fare. Non tocca all’Italia fare indagini”.

