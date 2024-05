Tajani, Forza Italia sarà il primo partito in Europa

agenzia

Serve essere in famiglie che contano e PPE darà le carte

ROMA, 21 MAG – “I nostri parlamentari europei sono 76, poco più di un decimo”. Dunque, “contano le famiglie europee, conta essere nelle famiglie che contano” e “ancora una volta il PPE darà le carte”. Quindi, “noi di Forza Italia avremo una grande responsabilità, anche se non saremo primo partito in Italia, saremo il primo partito in Europa”. “Chi in Italia conta tantissimo in Ue conta molto meno perché parte di famiglie che contano molto meno”. Lo ha detto il vicepremier e leader azzurro, Antonio Tajani, durante un confronto con la Cna in vista delle europee.

