Tajani, in manovra ci sono tante cose da correggere

agenzia

E rilancia sulla cittadinanza.Su autonomia condividiamo Consulta

MILANO, 20 NOV – In manovra “ci sono tante cose da correggere. Faremo le nostre proposte, a cominciare dalla cittadinanza, e lavoreremo anche per la riduzione della pressione fiscale”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Chiederemo la modifica della web tax che deve essere inflitta ai grandi e non ai piccoli – aggiunge – e altre proposte su cose che mi sembrano da paesi dell’Est tipo la presenza dei revisori dei conti indicati dal Mef nelle società che ricevono finanziamenti pubblici e, infine, la riforma della giustizia”. Tajani parla anche di autonomia differenziata sostenendo che la Corte, che con la sua decisione” sull’autonomia “ha di fatto anche chiuso la possibilità di avere un referendum, ha portato dei correttivi che noi condividiamo e ha rimesso al centro il Parlamento. Una cosa che noi abbiamo sempre chiesto, noi condividiamo, da prima che ci fosse la sentenza, quello che ha detto la Corte”, ha aggiunto. “Per quanto riguarda l’autonomia noi siamo favorevoli ma avevamo manifestato alcune perplessità soprattutto per quanto riguarda i Lep e per le materie non Lep”, ha concluso.

