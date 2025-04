Tajani, la Lega sui dazi? Solo l’Ue tratta con gli Usa, non noi

agenzia

"Lo dicono i Trattati, bisognerebbe conoscerli prima di parlare"

ROMA, 05 APR – La Lega continua a spingere per una trattativa bilaterale tra Italia e Usa sui dazi? “Io non faccio polemica, dico solo che trattare con gli Usa in materia commerciale è competenza esclusiva della commissione europea. Non tocca a noi trattare. Un conto è la trattativa sul piano di export, ma quella sui dazi la fa solo la commissione Ue. Queste sono le norme e i trattati, quando si parla si dovrebbero conoscere regole e diritto”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani (FI) interpellato a margine del consiglio nazionale.

