Tajani, Le posizioni di Afd sono inconciliabili con le mie

agenzia

'Non hanno idee positive sull'Italia e fanno i maestrini'

ROMA, 24 FEB – “Io sostengo il Ppe e Cdu-Csu, l’ho sempre detto. Afd non è per quanto mi riguarda un nostro interlocutore, lo dico come segretario di Fi e vicepresidente del Ppe, perché ha una visione completamente diversa dalla nostra, non è una forza politica che ha idee positive nei confronti dell’Italia, dicono che l’Italia deve uscire dall’euro, anche sul debito pubblico, un po’ da maestrini e non sono d’accordo. Poi rispetto tutti coloro che votano nei diversi Paesi per i diversi partiti però per quanto mi riguarda posizioni di Afd sono inconciliabili con le mie”. Così il ministro Antonio Tajani sulla reazione di Salvini al voto in Germania.

