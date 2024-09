Tajani, ‘l’export non può andare alle regioni’

agenzia

'Con Calderoli nessuna lite ma alcune competenze non si toccano'

ROMA, 29 SET – “Io ho inviato una lettera al ministro Calderoli, non sono in lite con lui. Ho detto quali sono le mie perplessità per quanto riguarda alcune competenze che secondo me non possono essere toccate perché sono aldilà di quelle previste, soprattutto per quello che riguarda il mio portafoglio. Io sono responsabile dell’export e credo sia sbagliato affidare l’export ad ogni regione. Poi cosa facciamo, la guerra tra i vini piemontesi e pugliesi?” Lo ha detto Antonio Tajani a In Mezz’ora su Rai3. “Bisogna assolutamente fare in modo che ci sia equilibrio e non si tolgano competenze che soltanto lo Stato nazionale può gestire”.

