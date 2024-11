Tajani, meno tasse per famiglie con la riapertura del concordato

agenzia

Ulteriori risorse da usare per il ceto medio

ROMA, 12 NOV – “Come richiesto da Forza Italia il governo ha deciso di riaprire i termini per il concordato preventivo. Utilizzeremo le ulteriori risorse che entreranno per sostenere il ceto medio, abbassare l’Irpef e far pagare meno tasse alle famiglie italiane”: lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

