Tajani, non si può dire ‘no’ all’appello di Mattarella

'Pronti a aiutare anche non italiani della Flotilla'

TELESE TERME, 26 SET – “Credo che sia la soluzione migliore, mi pare che l’appello del presidente della Repubblica abbia un valore simbolico altissimo, mi auguro che venga ascoltato. È vero che hanno detto di no, ma credo che sia un appello al quale non si può non rispondere in maniera positiva”. Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, arrivando a ‘Libertà’, la festa del suo partito a a Telese Terme (Benevento), a proposito dell’appello di Sergio Mattarella alla Flotilla. “Sappiamo quale è l’impegno per la pace del capo dello Stato e il suo impegno per avere situazioni sempre di grande equilibrio. Mi sembra – ha aggiunto – che si debba riflettere a lungo, si può anche cambiare idea: il no può diventare un sì. Perché c’è anche da proteggere tante vite umane e impedire che la situazione precipiti”. “Sappiamo – sottolinea ancora – che è una situazione a rischio, noi l’abbiamo sempre detto, vogliamo evitare che la situazione precipiti. Non a caso c’è una nave della Marina Militare, non per fare operazioni militari ma per fare interventi solo di protezione civile, in caso ci siano dei problemi che possono riguardare i cittadini italiani. Abbiamo anche dato la nostra disponibilità a dare servizi anche a cittadini non italiani”.

