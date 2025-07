Tajani, nuove regole per evitare i signori delle tessere

agenzia

"Iscrizione obbligatoria per due anni, garantiamo democrazia"

ROMA, 25 LUG – “Non tutti i partiti, in rapporto ai voti, hanno il numero di iscritti che abbiamo noi. Non ci sono i signori delle tessere. Anche le regole che diamo sono per evitare i signori delle tessere dell’ultimo minuto, stiamo mettendo l’obbligatorietà dell’iscrizione per due anni, e questo è un modo per garantire la democrazia nel partito. Poi ci sarà sempre qualche polemica, chi vince, chi perde, questo è normale, ma siamo un partito vivo”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani al Consiglio nazionale del partito, in riferimento alle modifiche statutarie per la partecipazione al Congresso.

