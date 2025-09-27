Tajani, parlerò con la portavoce di Flotilla se lo chiede

agenzia

"Il mio telefono sempre acceso, sono pronto ad ascoltare"

TELESE TERME, 27 SET – “Se lo chiederà, io sono disposto ad ascoltare tutti, a parlare con tutti. Il mio telefono è sempre acceso, sono pronto ad ascoltare chi vuole parlare, lo abbiamo sempre fatto con tutti i nostri concittadini”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di ‘Libertà’, la festa di Forza Italia a Telese Terme (Benevento), rispondendo a chi gli domandava se la Farnesina ha in programma un confronto con Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, che ieri ha lasciato la Flotilla per rientrare in Italia “al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire l’incolumità dei membri italiani dell’equipaggio e il raggiungimento degli obiettivi della missione nel rispetto del diritto internazionale”.

