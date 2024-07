Tajani, patrioti ininfluenti. Lega, imbarazzante votare con Pd

agenzia

Polemiche dopo il voto per la presidente della commissione Ue

ROMA, 20 LUG – Tensione fra FI e Lega, dopo il voto per i vertici europei. Un’altra maggioranza” in Ue “ha eletto i vicepresidenti di Metsola. Sono stati eletti i vicepresidenti dei conservatori e, senza polemica, non sono stati eletti i vicepresidenti dei patrioti che ancora una volta si dimostrano ininfluenti, il problema è che anche i patrioti italiani rischiano di essere ininfluenti all’interno dei patrioti europei”, ha detto il vicepremier azzurro Antonio Tajani. In Ue “il Ppe ha vinto, darà le linea e darà le carte. Noi” di FI “staremo nella cabina di comando”, ha poi aggiunto. “Votare con la Schlein per una poltrona è imbarazzante”, hanno successivamente risposto fonti della Lega dopo le parole di Antonio Tajani. “Meglio senza vicepresidenti che con Verdi e sinistre”, aggiungono.

