Tajani, pronti a portare in Italia figlio dottoressa Gaza

Adam, unico bimbo sopravvissuto dei 10 fratelli

BERGAMO, 29 MAG – Da Gaza in Italia “abbiamo già portato 130 bambini, in tutto 170 persone e stiamo tentando di far venire in Italia il bimbo della dottoressa che ha perso nove figli”, il piccolo Adam, unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa Al-Najjar. “Stiamo vedendo se ci sono le condizioni”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda sulle critiche di Chiara Appendino dei 5 stelle che ha definito ‘Ponzio Pilato’ il vicepremier. “Non si può speculare sulla sofferenza dei popoli. Noi ci preoccupiamo di salvare vite umane, non di fare dichiarazioni e propaganda”.

