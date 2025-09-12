Tajani, ‘Putin ha preso in giro Trump,ma ora portarlo al tavolo’

agenzia

"Ambasciata in Russia resta aperta, per ora rimaniamo così"

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 12 SET – “Trump dice che la pazienza sta finendo con Putin? Putin ha preso in giro Trump perché gli aveva promesso di fare delle cose che non ha fatto, evidentemente. Quindi è ovvio che a Trump cioè non faccia piacere, ma allora bisogna fare in modo di portare Putin a sedersi attorno al tavolo “. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della tre giorni di Forza Italia Giovani Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Quanto all’ipotesi di richiamo dell’Italia dell’ambasciatrice italiana in Russia, Tajani per ora lo esclude: “adesso noi rimaniamo con l’ambasciata aperta a Mosca e la nostra ambasciatrice è là, c’è un cambio di ambasciatore ma rimaniamo così”.

