Tajani rilancia ius scholae, stop dalla Lega

ROMA, 08 SET – La legge sulla cittadinanza divide ancora Forza Italia e Lega, con il ministro Antonio Tajani che ha rilanciato sullo ius scholae, ricevendo uno stop dal partito di Salvini. “Guai se abbiamo paura di concedere diritti meritati: saremmo un centrodestra oscurantista che non si rende conto dei cambiamenti della società” ha detto Tajani chiudendo la festa di Forza Italia Giovani a Bellaria. “Il diritto a diventare cittadino italiano grazie alla formazione e allo studio è sacrosanto” ha aggiunto. “Ormai siamo a settembre inoltrato e anche il clima certifica l’imminente cambio di stagione. Il tempo delle boutade estive a agostane è decisamente finito”, ha replicato Andrea Crippa, vice-segretario della Lega. “La cittadinanza si conquista con un percorso di vita e di integrazione nella società e di rispetto dei nostri valori storici e culturali. La cittadinanza non si regala, dunque. E quindi la legge va bene così e non si tocca”, ha concluso.

