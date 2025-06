Tajani, rischi di autoritarismo, due mandati sono sufficienti

agenzia

'Volontà popolare? Anche Mussolini e Hitler vinsero elezioni...'

ROMA, 11 GIU – “Io sono sempre pronto a discutere su qualsiasi argomento però ritengo che due mandati siano sufficienti perchè non servono incrostazioni di potere”: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a Rtl 102.5. “Non è una questione di volontà popolare…, anche Mussolini ha vinto le elezioni, anche Hitler aveva vinto le elezioni – ha affermato Tajani -. Non è questo il ragionamento: il ragionamento è che un presidente di regione nel suo territorio ha più potere di quanto ne abbiano il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica sul territorio nazionale. Quindi, troppo tempo seduto su una poltrona rischia di far si che ci siano rischi di autoritarismo, di incrostazioni di potere”.

