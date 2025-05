Tajani, Salvini? Non mi convince retorica antieuropeista

agenzia

Europa è soluzione ai problemi,non la causa. Guai a fare da soli

CITTA DEL MESSICO, 24 MAG – “Il trattato e le norme dicono che tratta l’Unione Europea” sui dazi, “quindi io lavoro per aiutare l’Ue a raggiungere il migliore obiettivo possibile. Non mi ha mai convinto la retorica antieuropeista, sono un convinto europeista. Credo che noi siamo meglio protetti dall’Europa, ricordiamo sempre che 220 miliardi di beni esportati ci sono grazie all’Europa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando le parole di Salvini al Festival di Trento sulla trattativa Ue-Usa sui dazi. “L’Europa è la soluzione ai nostri problemi, non è la causa. Ha garantito 80 anni di pace. Si può sempre fare meglio, questo è ovvio. Ma guai a pensare che facciamo da soli: il velleitarismo non porta da nessuna parte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA