Tajani, ‘sto seguendo la situazione in Iran minuto per minuto’

"Ancora nessuna notizia certa. Continuo contatto con la premier"

ANCONA, 19 MAG – “Sto seguendo la situazione minuto per minuto, ancora non ci sono notizie certe, chiare”. Così ad Ancona, a margine di un incontro elettorale di Forza Italia in vista delle elezioni europee e amministrative, il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e vice premier Antonio Tajani, ha risposto all’ANSA ad una domanda in merito all’incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui viaggiavano il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage. “Siamo in contatto la nostra ambasciata a Teheran – riferisce Tajani -, la nostra Unità di crisi è operativa come al solito. Sono in continuo contatto e ho informato la presidente del Consiglio, sono in contatto con lei e vediamo seguiamo, vediamo cosa accade, aspettiamo notizie da là”.

