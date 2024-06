Tajani, su Autonomia manteniamo impegni, ma Lep fondamentali

agenzia

Non accettiamo che la riforma non sostenga anche il sud

ROMA, 12 GIU – “I nostri gruppi parlamentari sono al lavoro sulla questione dell’autonomia differenziata. Sarà per noi una fotografia della situazione, i Lep (Livelli essenziali di prestazione ndr) per noi diventano un punto fondamentale. Dunque manteniamo fede agli impegni presi ma è chiaro che per noi i Lep sono fondamentali. Da questo punto di vista lavoreremo in Parlamento per avere il maggior numero di voti per gli ordini del giorno, perché non possiamo accettare che la riforma dell’autonomia non sostenga anche il sud”. L’ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani riferendosi alla riforma dell’Autonomia ora in discussione alla Camera e storica battaglia della Lega. Tajani l’ha detto al termine della segreteria del suo partito che si è riunita a Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA