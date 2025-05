Tajani, su Gaza riferirò in Parlamento entro fine maggio

agenzia

Nessun problema. Dalle opposizioni solo propaganda

ROMA, 13 MAG – “Quando ci sarà il calendario” dei lavori parlamentari “andrò a rispondere. Entro la fine del mese andrò a rispondere”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani rispondendo su quando potrebbe riferire al Parlamento sulla situazione a Gaza, come richiesto anche oggi dalle opposizioni al Senato, sollecitando un’informativa urgente del ministro. Tajani ha parlato a margine di un convegno sull’Europa in corso a Roma. “Non c’è problema, sono sempre andato. Basta vedere quante volte sono andato in Parlamento. Il resto è soltanto propaganda. Ogni giorno chiedono che uno vada a riferire su qualcosa”, ha aggiunto.

