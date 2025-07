Tajani, su ius Italiae non metto in difficoltà governo

agenzia

"Non è l'emergenza numero uno, ma voglio convincere alleati"

ROMA, 06 LUG – Lo ius Italiae “non è l’emergenza numero uno” e dirlo non significa “fare marcia indietro”. Così il vicepremier Antonio Tajani al Forum in Masseria. “Un centrodestra moderno deve farsi carico di questo problema, non deve farlo la sinistra con proposte lassiste”, inoltre l’integrazione “è parte del programma”. Però, “lungi da me mettere in difficoltà il governo, figurarsi se posso fare una minima azione che possa mettere in difficoltà il centrodestra, ho raccolto l’eredità di Berlusconi”. Se sono disponibile a far passare la proposta con i voti dell’opposizione? Io vorrei convincere i nostri alleati entrando nel merito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA