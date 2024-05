Tajani, su Santanchè nessun imbarazzo del governo

agenzia

Sarà lei a decidere. Io sono garantista

ROMA, 03 MAG – “Le opposizioni le chiedono ogni due minuti le dimissioni. C’è una richiesta, quando ci sarà una decisione poi ne parleremo. Non crea nessun imbarazzo al governo. È una questione di sensibilità personale, sarà Santanchè a decidere. Io sono garantista, come ho fatto con Decaro non vado ad accanirmi con le persone”. Lo ha detto Antonio Tajani arrivando alla sala dell’atleta dei gruppi alla Camera.

