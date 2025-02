Tajani, sul fine vita competenza sia nazionale

agenzia

'Suicidio assistito non mi convince molto ma no all'accanimento'

ROMA, 14 FEB – Sul fine vita “la posizione di Forza Italia è chiara: non può esserci una competenza regionale, deve esserci una competenza nazionale. C’è un dibattito in Parlamento e il Parlamento è sovrano, bisogna ben distinguere tra il suicidio assistito e l’accanimento terapeutico. Siamo tutti contrari all’accanimento terapeutico, il suicidio assistito non è che mi convinca molto. Sono però assolutamente convinto che nessun debba accanirsi e far soffrire di più una persona. Lo dico anche per esperienza diretta: quando ho dovuto decidere per mia madre, io ho deciso ‘no’ all’accanimento terapeutico, non c’erano più speranze di poterla salvare”. L’ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea nazionale degli eletti azzurri negli enti locali, in corso a Montecitorio.

